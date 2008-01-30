В Симферополе многие рынки, рестораны, гаражи стоят на подземных газопроводах

В ходе прокурорской проверки соблюдения законодательства были обнаружены грубые нарушения в деятельности открытого акционерного общества «Крымгаз».

Как сообщили УНИАН в прокуратуре Крыма, эти нарушения могут стать причинами трагедий, подобным той, что произошла 13 октября 2007 года в Днепропетровске.

«Установлено, что в 39 многоэтажных домах не проводился ремонт запорных кранов на газопроводах. В результате пристройки помещений в 20 многоэтажках нет доступа к разъемным соединениям в местах размещения запорных арматур. Это значит, что при повреждении газопровода нельзя будет оперативно прекратить газоснабжение», – сказали в прокуратуре, отметив, что в Симферополе много объектов, в частности рынки, рестораны, кафе, гаражи и мастерские, расположены на подземных газопроводах.

В настоящее время прокуратура Симферополя проводит проверку в порядке статьи 97 Уголовно-процессуального кодекса Украины – действия ответственных должностных лиц проверяются на наличие в них состава преступления.

В «Крымгаз», а также в Главное управление МЧС Украины в Крыму направлено представление об устранении выявленных нарушений, о ситуации информирован Совет министров автономии.