УкрГаз-Энерго пугает потребителей повышением цены на газ

В случае пересмотра действующей схемы поставок природного газа цены для потребителей повысятся.

Об этом заявил член Наблюдательного совета ЗАО «УкрГаз-Энерго» Андрей ГАЛУЩАК в интервью газете «Экономические известия».

«УкрГаз-Энерго» с начала своей работы реализовывал газ по цене, которая была даже ниже предельной цены, установленной Кабмином для «Нафтогаза». Фактически мы не использовали свое право продавать газ по нерегулируемому тарифу, т.е., как указано в лицензии - по «свободной цене». При приходе на рынок новых трейдеров с этим ценовым режимом будет покончено. К цене «УкрГаз-Энерго» будет добавляться трейдерская надбавка. В результате газ будет продаваться промышленности по гораздо более высокой стоимости, чем нами было запланировано на 2008 год. Причем уровень госконтроля над рынком газа в этом случае резко упадет, произойдет не мнимая, а самая настоящая тенизация сектора в духе 90-х», – сказал он.

При этом В.ГАЛУЩАК: "Причина усиленного внимания к нам органов власти понятна: речь идет о попытках административного передела газового рынка Украины. Если «УкрГаз-Энерго», допустим, попытаются лишить права продавать газ напрямую потребителям, это будут делать другие, видимо, прозрачные для кого-то посредники".

Как сообщал УНИАН, 21 января «УкрГаз-Энерго» заявило, что отдельные высшие должностные лица могут прибегнуть к силовому вмешательству в работу компании, в частности, в тот же день Межведомственная комиссия по вопросам проверки финансово-хозяйственной деятельности НАК «Нафтогаз Украины» осуществила незаконную попытку проверить деятельность ЗАО «УкрГаз-Энерго». Формальным основанием для этой акции стало поручение Министерства экономики. В «УкрГаз-Энерго» членам Межведомственной комиссии в осуществлении проверки было отказано, поскольку на это у Комиссии нет законных оснований.

Межведомственная комиссия по проверке финансово-хозяйственной деятельности НАК “Нафтогаз Украины”, которую возглавил первый вице-премьер-министр Украины Александр ТУРЧИНОВ, должна проверить деятельность НАК за 2006-2007 годы в месячный срок. Межведомственная комиссия была создана на заседании правительства 9 января.

ЗАО "УкрГаз-Энерго" создано RosUkrEnergo AG (Швейцария) и НАК "Нафтогаз Украины" весной 2006 года. С апреля 2006 года компания является основным импортером природного газа в Украину, который покупает у RosUkrEnergo. Часть ввезенного в страну энергоносителя "УкрГаз-Энерго" поставляет конечным потребителям, а часть - реализует НАК "Нафтогаз Украины" для дальнейшей поставки теплоснабжающим предприятиям и бюджетным учреждениям.