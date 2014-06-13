Экономически Украина может позволить себе не 200 университетов, а лишь 40 - Квит

Экономически Украина может позволить себе не 200 университетов, а только 40.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил министр образования и науки Сергей Квит в Житомире, общаясь с педагогами в телецентре.

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По его словам, «в Украине на сегодняшний день более 800 высших учебных заведений, из которых более 200 - университеты. Экономически же Украина может позволить себе не более 40 университетов».

При этом министр отметил необходимость провести реформу вузов и определил три наиболее важные ее аспекты.

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"Сейчас в реформировании высшего образования Украины есть три важнейших аспекта: введение в университетах академической, организационной и финансовой автономии; интеграция образования и науки; глубокое изучение английского языка», - отметил Квит.