ГПУ возобновила дело о смерти композитора Ивасюка - автора "Червоной руты"
Генеральная прокуратура Украины отменила незаконное постановление следователя о закрытии уголовного дела по факту смерти известного украинского композитора Владимира Ивасюка, которого нашли повешенным в лесу вблизи Львова.
Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Генеральной прокуратуры Украины.
«Учитывая значительный общественный резонанс, который в свое время вызвала и в настоящее время беспокоит общественность загадочная смерть композитора, а также с целью полного, всестороннего и непредвзятого исследования всех обстоятельств смерти Ивасюка, необходимости проверки на причастность к лишению его жизни определенного круга лиц, Генеральной прокуратурой отменено постановление о закрытии уголовного дела», - сообщили в Главном управлении Генпрокуратуры.
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Такое решение было принято по результатам рассмотрения обращения члена Консультативного совета при Генеральной прокуратуре Украины.
Расследование причин и обстоятельств смерти композитора поручено опытным следователям.
Напомним, органами прокуратуры в 1979-1980 годах, а также в течение 2009-2012 годов проводилось досудебное следствие по уголовному делу по факту смерти Ивасюка, по результатам которого в ноябре 2012 года дело необоснованно закрыто из-за отсутствия состава преступления.
8 мая 1979 года 30-летний Владимир Ивасюк было найдено мертвым в Брюховецком лесу под Львовом, официальной версией смерти назвали самоубийство.
Ивасюк - выдающийся украинский композитор и поэт, один из основоположников украинской эстрадной музыки, автор 107 песен, в частности "Червоної Рути" и "Водограю".