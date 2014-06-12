ГПУ возобновила дело о смерти композитора Ивасюка - автора "Червоной руты"

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Генеральной прокуратуры Украины.

«Учитывая значительный общественный резонанс, который в свое время вызвала и в настоящее время беспокоит общественность загадочная смерть композитора, а также с целью полного, всестороннего и непредвзятого исследования всех обстоятельств смерти Ивасюка, необходимости проверки на причастность к лишению его жизни определенного круга лиц, Генеральной прокуратурой отменено постановление о закрытии уголовного дела», - сообщили в Главном управлении Генпрокуратуры.

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Такое решение было принято по результатам рассмотрения обращения члена Консультативного совета при Генеральной прокуратуре Украины.

Расследование причин и обстоятельств смерти композитора поручено опытным следователям.

Напомним, органами прокуратуры в 1979-1980 годах, а также в течение 2009-2012 годов проводилось досудебное следствие по уголовному делу по факту смерти Ивасюка, по результатам которого в ноябре 2012 года дело необоснованно закрыто из-за отсутствия состава преступления.

8 мая 1979 года 30-летний Владимир Ивасюк было найдено мертвым в Брюховецком лесу под Львовом, официальной версией смерти назвали самоубийство.

Ивасюк - выдающийся украинский композитор и поэт, один из основоположников украинской эстрадной музыки, автор 107 песен, в частности "Червоної Рути" и "Водограю".