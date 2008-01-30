Яценюк про Крым: все живут в сером болоте, все довольны, все счастливы

Проблема курортной сферы Крыма в первую очередь состоит в сервисе и в возможности ключевых иностранных компаний зайти на рынок полуострова. Об этом заявил председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК во вторник вечером в эфире Черноморской ТРК.

Как передает корреспондент УНИАН, по словам главы парламента Украины, несмотря на то, что в Крыму есть тенденция на улучшения в курортной сфере, однако пока полуостров «едет на старом багаже». «Это старый багаж постсоветских стран и той клиентуры, которая едет (на отдых в Крым – УНИАН). И старый багаж – это, собственно, сами украинцы, которые едут отдыхать в Крым», - сказал А.ЯЦЕНЮК.

По его словам, сегодня в туристической сфере Крыма практически не представлены мировые бренды. «А если не приходит мировой бренд, не приходят новые технологии сервиса. Не приходит новая технология сервиса, не с кем конкурировать. Не с кем конкурировать - все живут в этом сером болоте, все довольны, все счастливы. Все живут от сезона до сезона. Пришел сезон, максимально надо заработать за этот сезон, а там - хоть трава не расти», - заявил глава парламента страны.

По словам А.ЯЦЕНЮКА, чтобы в Крым зашли ключевые иностранные бренды, нужно подготовить пакет документов: начиная от земельного участка и заканчивая подведением инфраструктуры на этот участок. «Надо сделать одну простую вещь: надо в первую очередь для правительства и для Верховного Совета Крыма принять решение – подготовить пакет документов, начиная от земельного участка и заканчивая подведением инфраструктуры на этот участок. Только не земельный участок в Нижнегорском районе (отдаленный от моря район Крыма – УНИАН), а несколько ключевых инвестиционных проектов на ЮБК предложить мировым брендам», - отметил глава ВР Украины. Он добавил, что если в Крым зайдет такой бренд, то он станет локомотивом, «который за собой заведет клиентуру, деньги и возможности».