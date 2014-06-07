Детей-беженцев из Луганщины в Одессе обещают сводить в цирк и дельфинарий

Со второй попытки детей-сирот из Луганщины таки смогли вывезти в Одессу. Почти полтысячи детей в возрасте от трех до 17-ти лет, приехали на спецпоезде, говорится в сюжете ТСН.19.30.

До последнего момента время прибытия спецпоезда держали в тайне - организаторы вывоза детей боялись провокаций. Из Луганска детей-сирот смогли отправить только со второй попытки. Первый поезд, который за ними отправили из Одессы, не пустили боевики. Тогда Укрзализныця организовала спецпоезд из Луганска. На вокзале почти полсотни детей ждали его полтора часа.

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Почти полтысячи детей, приехавших на спецпоезде - это все дети-сироты из интернатов Луганщины. Их на отдых пригласила одесская облгосадминистрация. Детей встречали воспитатели местных домов-интернатов с помощниками.

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В самой Одессе за несколько дней гостей из Луганщины обещают сводить в цирк и дельфинарий. Затем в санатории они пробудут до конца лета. Если ситуация на Луганщине не стабилизируется, отдых детей-сирот из Донбасса в Одесской области планируют продолжить и на осень.

Напомним, из мятежного Славянска эвакуировали 350 детей.