Мужчину, застрелившего двух человек в ночном клубе в Одессе, посадили пожизненно

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня Приморский районный суд Одессы после многочасового заседания вынес вердикт Владиславу Андриевскому - пожизненное заключение. Обвиняемый признан виновным в умышленном убийстве с отягчающими обстоятельствами, хулиганстве и нанесении телесных повреждений средней тяжести.

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Второй мужчина, Роман Сохань, обвиняемый в сокрытии (ч.1 ст.396 - «Укрывательство преступления» УК Украины) Андриевского, приговорен к 3 годам лишения свободы, но амнистирован.

Кроме того, суд, удовлетворив гражданский иск потерпевших (семьи погибших), обязал Андриевского выплатить им моральный и материальный ущерб в размере 12 млн грн.

Как сообщал УНИАН, по данным Отдела связей с общественностью УМВД в Одесской области 9 декабря 2012 около 3.00 в дежурную часть милиции поступило сообщение, что двое вооруженных мужчин расстреляли в баре «Беллини» 29-летнюю женщину и 24-летнего мужчину, еще трое посетителей получили огнестрельные ранения.

Подозреваемые пытались скрыться с места преступления на автомобиле «Мерседес», но были задержаны. У них изъято охотничье ружье АКСУ ”Вулкан”, три снаряженные магазины к нему и охотничий нож. Задержанные оказались жителями Полтавы 1973 и 1977 годов рождения, оба имеют судимости.

Фигуранты обвинялись по ряду статей Уголовного кодекса Украины: хулиганство, умышленное нанесение телесных повреждений средней тяжести, умышленное нанесение легких телесных повреждений, умышленное нанесение тяжких телесных повреждений, умышленное убийство двух лиц, совершенное способом, опасным для жизни многих, из хулиганских побуждений, подделка документов, сокрытие преступления.