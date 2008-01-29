Охранник Добротворской ТЭС расстрелял своего напарника и машиниста тепловоза

28 января 33-летний стрелок отряда военизированной охраны Добротворской ТЭС ОАО “Западэнерго” из ведомственного пистолета марки “ТТ” расстрелял своего напарника – 41-летнего стрелка военизированной охраны Добротворской ТЭС и 35-летнего помощника машиниста тепловоза этой же теплоэлектростанции.

Как сообщил УНИАН источник в ГУ МВД Украины во Львовской области, трагедия разыгралась около 17.30 прямо на проезжей части дороги сообщением пгт Добротвор – село Долина Каменка-Бусского района. Охранник находясь в состоянии алкогольного опьянения в упор расстрелял мужчин. С места происшествия был изъят пистолет “ТТ”, отстрелянные гильзы и патроны к нему.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного ст. 115 ч. 2 УК Украины. Охранник, который совершил убийство двух работников Добротворской ТЭС, задержан и доставлен в изолятор временного содержания. Ведется следствие.