В Киеве открылась выставка-музей достижений братьев Кличко

В Киеве в столичном НСК «Олимпийский» открылась выставка-музей достижений братьев Виталия и Владимира Кличко.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии «УДАР», Виталий вместе с братом Владимиром и женой Натальей приняли участие в торжественном открытии выставки -музея. Они посмотрели фильм о спортивных победах братьев, пообщались с детьми и рассказали о завоеванных трофеях.

«Ко мне обратился президент фан-клуба братьев Кличко Сергей Алексеев с идеей систематизировать те трофеи , которые у нас есть - медали , пояса, перчатки - и сделать музей, чтобы их могли видеть не только родственники и друзья, но и все те, кому интересен наш путь к победе», - отметил Виталий Кличко после посещения экспозиции.

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Братья Кличко передали музею свои чемпионские пояса, халаты, боксерские шорты, в которых проводили важнейшие бои в своей профессиональной боксерской карьере - всего около 70 экспонатов.

Главным украшением экспозиции стали чемпионские пояса по версиям IBF и IBO. Кроме того, Виталий Кличко передал в музей звезду Героя Украины и орден Государства, а Владимир - олимпийскую медаль, добытую в 1996 - м в Атланте.

Лидер «УДАРа» отметил, что этот музей даст большую мотивацию детям, которые будут затем идти в спортивные секции, ставить перед собой задачи и добиваться успеха.

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«Я впервые в этом музее, и меня очень впечатлило это интерактивное шоу. Спорт не имеет границ и открывает большие возможности», - отметил Виталий Кличко.

Владимир Кличко также был поражен выставкой: «Думаю, европейцам будет завидно, что у них нет такого музея. Я хотел бы сказать, что почувствовал себя 12- летним ребенком , когда также посещал музеи и вдохновлялся трофеями спортсменов».

По словам Владимира, они рады поделиться трофеями и желают, чтобы стало традицией, когда на «Олимпийском» будут проходить выставки достижений крупных украинских спортсменов, которые будут мотивировать будущих чемпионов.

Посещение постоянно действующей выставки будет бесплатным до конца августа, а для детей до 12 лет - все время.