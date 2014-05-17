ЕК создала спецгруппу по решению вызовов, связанных с Украиной - Фюле

Об этом сообщил комиссар ЕС по вопросам расширения и европейской политики соседства Штефан Фюле сегодня на брифинге для журналистов в Киеве, передает корреспондент УНИАН.

«В течение последних трех лет я постоянно обращался к Европейской комиссии с просьбой дать больше людей для того , чтобы можно было определенным образом решать вызовы , которые ставит перед нами политика соседства. И только совсем недавно президент Еврокомиссии принял решение создать такую специальную группу, в которую будет входить 30 должностных лиц Европейской комиссии , которые будут заниматься вопросами по решению вызовов , связанных с Украиной», - сказал Фюле.

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По его словам, эта группа будет лучше понимать нужды Украины.

«Результаты будут видимыми и ощутимыми , и принесут предпочтение всем украинцам», - отметил еврокомиссар.