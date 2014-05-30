С начала года украинцы усыновили более 500 детей, иностранцы -172

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила на брифинге руководитель Управления обеспечения деятельности Уполномоченного президента по правам человека Людмила Волынец.

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По ее словам, несмотря на непростую ситуацию в государстве, украинцы усыновляют детей.

Волынец также сообщила, что за этот период в приемные семьи, детские дома семейного типа устроено 356 детей.