С начала года украинцы усыновили более 500 детей, иностранцы -172
15:39, 30 мая 2014Общество
0
За четыре месяца 2014 года гражданами Украины усыновлено 508 детей, а иностранцами - 172 ребенка.
Украинцы продолжают усыновлять детей, несмотря на непростую ситуацию в стране / ukurier.gov.ua, Александр Лепетуха
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила на брифинге руководитель Управления обеспечения деятельности Уполномоченного президента по правам человека Людмила Волынец.
Читайте такжеУкраинским детям не место в интернатах
По ее словам, несмотря на непростую ситуацию в государстве, украинцы усыновляют детей.
Волынец также сообщила, что за этот период в приемные семьи, детские дома семейного типа устроено 356 детей.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter