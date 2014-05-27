В Николаеве милиционеры спасли пьяного, который собирался прыгнуть с моста

Об этом УНИАН сообщили в группе по связям с общественностью ГУ УМВД Украины в Николаевской области.

Днем в дежурную часть Николаевского городского управления милиции на телефонную спецлинию «102» поступило сообщение о том, что на Інгульськом мосте находится нетрезвый мужчина, который ведет себя странно и, наверное, хочет покончить с жизнью. Оперативный дежурный немедленно известил все наряды милиции, которые осуществляли патрулирование прилегающей территории.

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Сотрудники 1-й роты батальона патрульной службы милиции оперативно прибыли на место происшествия и увидели мужчину, который уже успел перелезть через металлическое ограждение моста и, покачиваясь, сидел на бетонном парапете. По внешнему виду мужчины было понятно, что он находится в состоянии сильного алкогольного опьянения. Сотрудники милиции подхватили его под руки и перетащили на тротуарную часть моста.

На вопрос правоохранителей, что он намеревался сделать и почему он подверг себя на такой риск, мужчина пояснил, что «ему надоело жить».

Для выяснения обстоятельств его доставили в Центральный райотдел милиции, где он начал рассказывать уже совсем другое: «хотел просто искупаться». «Самоубийцу» опросили и отпустили домой.