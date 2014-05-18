В Харькове в результате падения строительного крана 1 человек погиб, 5 – пострадали
10:04, 18 мая 2014Общество
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В Харькове в результате падения строительного крана один человек погиб, пять – пострадали.
У Харкові внаслідок падіння будівельного крану 1 людина загинула, 5 – постраждали
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, падение строительного башенного крана произошло вчера, 17 мая, в 20.09 на проспекте Людвига Свободы, 47, из-за сильных порывов ветра.
Кран упал на два продуктовых киоска.
Погибла женщина, которая в тот момент находилась возле одного из киосков. Еще пять человек пострадали (четыре женщины и один мужчина). Женщины госпитализированы в 4-ю больницу, мужчина получил медицинскую помощь на месте и от госпитализации отказался.
Бойцы ГСЧС Украины провели спасательные действия для освобождения пострадавших из-под завалов и разбора металлических конструкций.
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