В Харькове в результате падения строительного крана 1 человек погиб, 5 – пострадали

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, падение строительного башенного крана произошло вчера, 17 мая, в 20.09 на проспекте Людвига Свободы, 47, из-за сильных порывов ветра.

Кран упал на два продуктовых киоска.

Погибла женщина, которая в тот момент находилась возле одного из киосков. Еще пять человек пострадали (четыре женщины и один мужчина). Женщины госпитализированы в 4-ю больницу, мужчина получил медицинскую помощь на месте и от госпитализации отказался.

Бойцы ГСЧС Украины провели спасательные действия для освобождения пострадавших из-под завалов и разбора металлических конструкций.