”Защитнички” украли запчасти к бронетанковой технике на 10 млн. грн.

Возбуждено уголовное дело

Военной прокуратурой Южного региона Украины возбуждено уголовное дело по факту похищения военнослужащими Южного оперативного командования имущества неприкосновенного запаса (двигатели и аккумуляторные батареи к бронетанковой технике) путем злоупотребления служебным положением. Как сообщили УНИАН в пресс-службе Генеральной прокуратуры Украины, злоумышленники нанесли ущерб государству на сумму свыше 10 млн. грн.

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