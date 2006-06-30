”Защитнички” украли запчасти к бронетанковой технике на 10 млн. грн.

10:24, 30 июня 2006
Общество
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Возбуждено уголовное дело

Военной прокуратурой Южного региона Украины возбуждено уголовное дело по факту похищения военнослужащими Южного оперативного командования имущества неприкосновенного запаса (двигатели и аккумуляторные батареи к бронетанковой технике) путем злоупотребления служебным положением.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Генеральной прокуратуры Украины, злоумышленники нанесли ущерб государству на сумму свыше 10 млн. грн.

 

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