СМИ: В Киевской области неизвестные воровали чернозем с целью продажи за границу

Его фасуют по пакетикам и вывозят за границу. По крайней мере в этом убеждают местные жители. Местная же власть вывоза земли не видела. Теперь спохватились и выяснили, что грунт вывозят неизвестные люди. Земельные валы вдоль дороги прячут от человеческого глаза то, что происходит за ними, а там с поля активно вывозят чернозем, - говорится в сюжете ТСН.19:30.

Земельным делом заинтересовалась местная самооборона. Технику заблокировали и вызвали милицию. Охрана общественного порядка для дальнейшего выяснения ситуации занимается экскаваторами, бульдозерами и двумя местными охранниками, которые спрятались в вагончике. Мужчины уверяют, что на работу устроились по объявлению. За 130 грн в сутки они охраняют технику и не интересуются, кто возит землю и куда.

Читайте такжеПод Киевом неизвестные с оружием, символикой ПС и георгиевскими лентами захватили базу отдыхаМассово вывозить чернозем из здешнего поля начали еще прошлой осенью. Об этом рассказывают люди, возившиеся неподалеку в огороде. Весной работы активизировались. Говорят, что землю вывозят за границу. Районное руководство уверяет, что опросило ответственные структуры и выяснило, что здесь хозяйничают неизвестные люди.

За незаконное завладение почвенным покровом предусмотрено лишение свободы до трех лет или штраф до восьми с половиной тысяч гривен. Можно лишь догадываться, на какую сумму из поля вывезли чернозем. Заметим, что неподалеку от поля на трассе стоит грузовик с грунтом. За тонну просят 100 гривен.