Завтра в Украину придут теплые дожди, температура поднимется до 24° тепла

Атмосферный фронт обусловит в Украине дожди и грозы, ночью - на западе и севере, днем - на востоке и в южной части, сообщает Opogode.ua.

Температура воздуха составит ночью +8+13, на западе +4+9 градусов, днем потеплеет до +16+22, на востоке и юге местами до +24 градусов.

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В западной части ночью пройдут кратковременные грозовые дожди, днем без осадков. Температура воздуха ночью +4+9, днем +16+22 градуса.

В северных областях ночью грозовые дожди, днем без осадков. Температура воздуха ночью +5+12, днем +16+22 градуса.

В центральных областях местами дожди, грозы, днем прекращение осадков. Температура воздуха ночью +6+12, днем +17+23 градуса.

На востоке ночью - сухо, днем дожди, грозы. Температура воздуха ночью +8+13, днем +15+20 градусов.

В южной части местами грозовые дожди. Температура воздуха ночью +9+14, днем +18+24 градуса.

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В Киеве ночью грозовые дожди, днем без осадков. Температура воздуха ночью +7+9, днем 18-20 градусов тепла.

Ветер ожидается в Украине южный, 5-12 м/с.