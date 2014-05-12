Синоптики на этой неделе прогнозируют дожди по всей Украине

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в понедельник сообщил заместитель директора Украинского гидрометереологического центра Анатолий Прокопенко.

«Всю неделю мы ожидаем в Украине дожди», - сказал Прокопенко.

12 мая синоптик прогнозирует дожди в Винницкой, Житомирской, Киевской и в западных областях Украины.

Температура воздуха днем составит 20-25 градусов выше нуля. А на востоке - поднимется до +28 градусов.

13 мая Укргидрометцентр прогнозирует в большинстве областей Украины дожди с грозами, местами - с градом. Ночью температура воздуха опустится до 5-10 градусов выше нуля. А днем температура составит 22-24 градуса.

14-15 мая в Винницкой и западных областях ожидается сильный, местами очень сильный дождь. На остальной территории Украины пройдут небольшие дожди. Ночью температура в западных областях составит 5-19 градусов, днем - 12-17 градусов тепла. На остальной территории Украины ночью температура достигнет 10-12 градусов выше нуля, а днем - 20-25 градусов.

16-17 мая дождевая погода сохранится, вместе с тем температура воздуха будет расти.

Синоптики прогнозируют по всей территории Украины ночью +11-17 градусов, а днем - 22-28 градусов тепла.

«Далее интенсивность осадков будет понижаться, а температура воздуха будет повышаться, в том числе в западных областях Украины. То есть температура будет выравниваться», - сказал Прокопенко.

В Киеве на текущей неделе синоптики прогнозируют периодические дожди, которые пройдут 15-17 мая. Температура ночью в столице опустится до 8-12 градусов выше нуля, а днем поднимется до 22 градусов.