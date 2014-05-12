Синоптики на этой неделе прогнозируют дожди по всей Украине
Синоптики на текущую неделю прогнозируют дожди по всей территории Украины, однако понижение температуры не ожидается.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в понедельник сообщил заместитель директора Украинского гидрометереологического центра Анатолий Прокопенко.
«Всю неделю мы ожидаем в Украине дожди», - сказал Прокопенко.
12 мая синоптик прогнозирует дожди в Винницкой, Житомирской, Киевской и в западных областях Украины.
Температура воздуха днем составит 20-25 градусов выше нуля. А на востоке - поднимется до +28 градусов.
13 мая Укргидрометцентр прогнозирует в большинстве областей Украины дожди с грозами, местами - с градом. Ночью температура воздуха опустится до 5-10 градусов выше нуля. А днем температура составит 22-24 градуса.
14-15 мая в Винницкой и западных областях ожидается сильный, местами очень сильный дождь. На остальной территории Украины пройдут небольшие дожди. Ночью температура в западных областях составит 5-19 градусов, днем - 12-17 градусов тепла. На остальной территории Украины ночью температура достигнет 10-12 градусов выше нуля, а днем - 20-25 градусов.
16-17 мая дождевая погода сохранится, вместе с тем температура воздуха будет расти.
Синоптики прогнозируют по всей территории Украины ночью +11-17 градусов, а днем - 22-28 градусов тепла.
«Далее интенсивность осадков будет понижаться, а температура воздуха будет повышаться, в том числе в западных областях Украины. То есть температура будет выравниваться», - сказал Прокопенко.
В Киеве на текущей неделе синоптики прогнозируют периодические дожди, которые пройдут 15-17 мая. Температура ночью в столице опустится до 8-12 градусов выше нуля, а днем поднимется до 22 градусов.