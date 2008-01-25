Организаторы концертов против увеличения налога на гастроли зарубежных артистов

Организаторы концертов протестуют против увеличения налога на гастроли зарубежных артистов, которое инициируют народные депутаты.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН заявил руководитель компании «Еврошоу», которая на протяжении 20 лет организует концерты зарубежных артистов в Украине, Сергей ГАЛУЗИН.

С.ГАЛУЗИН напомнил, что группа народных депутатов зарегистрировала в парламенте проект Закона Украины «О внесении изменений в Закон Украины «О гастрольных мероприятиях в Украине» (относительно ставки сбора за проведение гастрольных мероприятий и целевого использования поступлений от сбора).

С.ГАЛУЗИН отмечает, что в соответствии с инициированными изменениями к Закону Украины «О гастрольных мероприятиях в Украине», предлагается увеличить процентную ставку с концертов зарубежных артистов с трех процентов (которая существует на данный момент и также касается отечественных артистов) до двадцати процентов.

Руководитель «Еврошоу» обращает внимание, что этот налог будут вынуждены платить граждане Украины в виде повышенной цены на билеты, потому что ни один артист не уменьшит свой гонорарный фонд, а «мировые звезды вообще будут обходить нашу страну».

С.ГАЛУЗИН добавил, что депутаты, которые инициируют данный законопроект, ссылаются на европейскую практику, но, по его словам, такой практики в Европе нет и вообще нет ни одного налога на посещение концертов.

Организатор концертов также отмечает, что увеличение налога для концертов с участием зарубежных исполнителей вообще создает условия для разрушения музыкального рынка Украины, который только начал нормализоваться.

Присутствующий на пресс-конференции представитель агентства «Аншлаг» Олег КОВАЛЕВСКИЙ заметил, что специалисты, имеющие огромный опыт в этой сфере, готовы предложить свои услуги для создания настоящего европейского законодательного поля на музыкальном рынке Украины.

Как сообщал УНИАН, народный депутат из фракции “НУ-НС”, лидер Украинской народной партии Юрий КОСТЕНКО инициировал принятие в Верховной Раде Украины законопроекта “О внесении изменений в Закон Украины “О гастрольных мероприятиях в Украине”. Законопроектом предусмотрено увеличение с 3% до 20% ставки сбора для гастрольных мероприятий с участием зарубежных исполнителей. Ю.КОСТЕНКО отметил, что в соответствии с законодательством Российской Федерации, “украинский исполнитель платит 18% доходов, полученных во время каждого концерта”.

Ю.КОСТЕНКО также сообщил, что, по данным профильного комитета парламента Украины, в частности, в один из предыдущих годов зарубежными гастролерами из Украины было вывезено 400 миллионов гривен.