Студент, тело которого нашли в реке на Донетчине, учился в КПИ - ректор

Погибший в Славянске студент, тело которого было обнаружено в реке, учился в Киевском политехническом институте.

Об этом ректор КПИ Михаил Згуровский написал на своей странице в Facebook.

"Подтвердились наши самые страшные опасения. Студент КПИ, факультета социологии и права, Юрий Поправко трагически погиб. Его тело со следами пыток было найдено в реке возле Славянска Донецкой области, вместе с телом депутата Виталия Рыбака", - сообщил он.

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Как сообщал УНИАН, ранее бывший министр внутренних дел Юрий Луценко сообщал, что тело второго погибшего, которое было обнаружено в реке Торец возле пгт Райгородок Донецкой области, принадлежит студенту из Киева.

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Напомним, 17 апреля неизвестные похитили депутата Горловского городского совета от «Батькивщины» Владимира Рыбака, который пытался установить государственный флаг Украины на здании Горловской РГА. Позднее тело Рыбака и еще одно неизвестное со следами жестоких пыток было найдено в реке Торец возле пгт Райгородок Донецкой области. Сотрудники СБУ установили причастность к убийству Рыбака группы сепаратистов и офицеров российского спецназа Игоря Стрелкова и Игоря Безлера.