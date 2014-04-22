Милиция идентифицирует тело, найденное в реке на Донетчине

Об этом УНИАН сообщили в Отделе по связям с общественностью Главного управления МВД Украины в Донецкой области.

«Тело мужчины, внешне похожего на без вести пропавшего горловского депутата Владимира Рыбака, нашли в реке Северский Донец. Для идентификации обнаруженного тела правоохранителям необходимо провести ряд следственных действий, после чего и будет сделан вывод о личности погибшего», - сказано в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, сегодня вечером и.о. президента Украины, председатель Верховной Рады Александр Турчинов потребовал от силовых структур возобновления и проведения результативных антитеррористических мероприятий, направленных на защиту от террористов украинских граждан, проживающих на востоке Украины.

Турчинов заявил, что “сегодня возле Славянска были найдены тела двух зверски замученных людей. В одном из них опознали пропавшего депутата Горловского горсовета, члена партии «Батькивщина» Владимира Рыбака, которого похитили накануне террористы”.

Турчинов подчеркнул, что “террористы, которые взяли в заложники фактически весь Донецкий регион, перешли грань, начав истязать и убивать патриотов Украины”. “Они нагло бросили вызов не только нашему государству, но и всему мировому содружеству, когда демонстративно надругались над решениями, которые были приняты в Женеве”, - подчеркивает Турчинов.

При этом он отметил, что “эти преступления совершаются при полной поддержке и попустительстве Российской Федерации”.

Как ранее сообщал УНИАН, в Центрально-городской райотдел милиции Горловки обратился местный житель с заявлением о том, что 17 апреля года около 18.00 неизвестные лица похитили депутата Горловского городского совета Рыбака. По данному факту было открыто уголовное производство по ч.2 ст.146 УКУ (незаконное лишение свободы или похищение человека).

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По словам заявителя, он шел с Рыбаком по проспекту Победы, когда возле них остановился автомобиль, из которого вышли неизвестные лица, усадили депутата в машину и увезли в неизвестном направлении.

Установлено, что перед похищением Рыбак пытался пройти в горисполком, чтобы снять флаг так называемой «Донецкой народной республики», но на входе в здание по данному поводу у него возник конфликт с представителями самообороны.