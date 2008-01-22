Курсантам лётного колледжа снова разрешили летать

Кременчугский летный колледж гражданской авиации получил сертификат на право выполнения учебных полетов

Как передает кореспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил начальник колледжа Владимир ГОЛОВЕНСКИЙ.

«Мы получили назад ранее отобранный сертификат на право выполнения учебных полетов, так как устранили выявленные ранее недоработки», - сказал В.ГОЛОВЕНСКИЙ.

По его словам, в начале февраля колледж планирует возобновить учебные полеты с курсантами.

Кроме того, полученный заново сертификат позволяет осуществлять учебные полеты для слушателей, студентов-иностранцев.

«Сегодня у нас обучаются слушатели с США и Великобритании, которые также должны пройти летную практику», - сказал В.ГОЛОВЕНСКИЙ.

Как сообщалось, в августе 2007 года действие сертификата Кременчугского летного колледжа было приостановлено из-за выявленных нарушений состояния качества подготовки летного состава. Тогда было заявлено, что возобновление действия сертификата учебного заведения возможно лишь после устранения недостатков и позитивного подтверждения этого со стороны Госавиаадминистрации Украины.

Справка УНИАН. Кременчугский летный колледж был основан в 1960 году. Колледж готовит частных пилотов (PPL) - самолет/ вертолет; коммерческих пилотов (самолет/вертолет); пилотов сверхлегкой авиации, взлетная масса которой 450 кг, а также летчиков-наблюдателей.