Беженцев из Крыма выселяют из детского санатория и выставляют им заоблачные счета

На Винничине крымских татар выселяют из детского санатория "Подольский Артек" в связи с началом оздоровительного сезона, говорится в сюжете ТСН, передает ТСН.ua.

До первого мая более 150 крымчан должны освободить помещение санатория. Местная община готова предоставить другое жилье беженцам - нашли бывшее студенческое общежитие на 30 семей, и даже предоставят землю для собственного хозяйства, но чтобы переехать, здание необходимо хорошенько отремонтировать.

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Тем временем местные евромайдановцы узнали, что руководство "Подольского Артека" выставило для беженцев заоблачные счета, вдвое выше, чем договаривались.

"Есть семья, которая здесь проживает в количестве 9 человек. Я вам в уме посчитаю, что 52 гривны с человека, их 9 человек, занимают две комнаты - это 470 гривен в день с семьи. Умножаем на тридцать дней, получается 13 тысяч. За такие деньги, можно снять квартиру и на такси ездить за продуктами", - говорит комендант винницкого майдана Игорь Басюк.

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Директор санатория, в свою очередь, считает такую сумму оправданной. Семьи таких денег не имеют, ведь после спешного переезда остались почти без имущества. Горожане помогают едой, теплой одеждой, средствами гигиены, даже денег насобирали - 39 тысяч грн перечислили на счет лагеря, еще 99 тысяч выделило государство.

После пасхальных праздников в новом доме крымских семей начнется работа. Прежде всего в здании заменят окна и восстановят отопление. Чем смогут, помогут селяне.

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Напомним, из оккупированного россиянами Крыма постоянно выезжают коренные жители, опасаясь за свою жизнь. С полуострова уже выехали около пяти тысяч крымских татар.