Крымских татар начинают увольнять с работы - Джемилев

Об этом в эфире "Общественного телевидения" рассказал народный депутат Мустафа Джемилев, сообщает «Украинская правда».

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"Ситуация в Крыму удручающая. На каждом шаге проверки документов. Люди не знают, что делать. Тех крымских татар, которые не хотят становиться гражданами России, по сути, заставляют, потому что если они не будут получать российские паспорта, то они не смогут устроиться на работу", - сказал он.

"Тех, кто отказывается брать паспорта - уже начинают выгонять с работы. Под вопросом также право собственности", - рассказал Джемилев.