В Одессе участковый погорел на взятке
В Одессе задержан участкового, который получил взятку 6 тыс грн.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Одесской области, прокуратурой области по результатам негласных следственных действий совместно с сотрудниками управления СБУ области задокументирован факт вымогательства и получения неправомерной выгоды участковым инспектором одного из городских отделов милиции.
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Милиционер требовал от гражданина 6 тыс грн за непринятие мер в связи с нарушением им условий административного надзора, установленного управлением пенитенциарной службы. Деньги милиционер получил в два этапа в служебном кабинете опорного пункта и в салоне автомобиля.
Досудебное расследование осуществляет следственное управление прокуратуры области.
Уголовное производство начато по ч.4 ст. 368 УК Украины.