В Одессе участковый погорел на взятке

22:30, 18 апреля 2014
Общество
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В Одессе задержан участкового, который получил взятку 6 тыс грн.

милиция, МВС / vinnitsaok.com.ua

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Одесской области, прокуратурой области по результатам негласных следственных действий совместно с сотрудниками управления СБУ области задокументирован факт вымогательства и получения неправомерной выгоды участковым инспектором одного из городских отделов милиции.

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Милиционер требовал от гражданина 6 тыс грн за непринятие мер в связи с нарушением им условий административного надзора, установленного управлением пенитенциарной службы. Деньги милиционер получил в два этапа в служебном кабинете опорного пункта и в салоне автомобиля.

Досудебное расследование осуществляет следственное управление прокуратуры области.

Уголовное производство начато по ч.4 ст. 368 УК Украины.

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