Минздрав называет провокацией информацию о 780 погибших на Майдане

Министр здравоохранения Украины Олег Мусий заявляет, что информация о 780 погибших на Майдане не соответствует действительности и носит откровенно провокационный характер.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Минздрава, комментируя распространенную в СМИ информацию от волонтера-медика Анастасии Полищук о том, что во время противостояния на Майдане Незалежности в Киеве, а также в связанных с ним событиях погибли 780 человек.

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“В связи с этим Министерство здравоохранения Украины сообщает, что, по официальной статистике Минздрава Украины, по состоянию на 11 апреля 2014 года, с 30 ноября 2013 года погибли и умерли 105 человек (из них 94 человека - во время столкновений на улице Институтской), в данное время на лечении в заведениях здравоохранения находятся 102 человека. Министерство здравоохранения Украины в лице министра Мусия, в прошлом руководителя медицинской службы Майдана, через руки которого фактически прошли почти все погибшие во время столкновений в центре Киева, подтверждает официальную статистику и заявляет, что подобные сообщения в СМИ не соответствуют действительности и имеют откровенно провокационный характер”, - сообщили в пресс-службе.

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Как отметили в пресс-службе, по убеждению Мусия, в условиях информационной войны с Российской Федерацией подобные сообщения можно расценивать как “заказанные спецслужбами и дезориентирующие мировое сообщество о реальном состоянии новой политической и экономической системы Украины, в частности о национальной системе здравоохранения”.

Поэтому министр, как отметили в пресс-службе, призывает украинские медиа воздерживаться от обнародования “враждебно настроенных сообщений, которые угрожают национальной безопасности Украины”.