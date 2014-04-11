У сына Куницына крымские сепаратисты отобрали спорткар

«При попытке отправить собственное авто железнодорожным составом вооруженные люди отобрали ключи и заявили, что автомобиль конфискован. Алексей Куницын уже не один год участвует в гоночных соревнованиях и регулярно выступал в Крыму в качестве организатора автомобильных заездов. Его автомобиль Nissan GT-R хорошо известен в спортивном кругу как в Крыму так и в Украине», - сообщили в пресс-службе.

Как пишет "Сегодня", представители «самообороны» заявили, что действуют по команде Сергея Аксенова, который поручил не выпускать авто за пределы полуострова - якобы, авто выставят на торги и продадут на аукционе.

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В свою очередь Сергей Куницын заявил, что попытка свести с ним политические счеты через семью является пределом низости и подлости.

«Я более двадцати лет в политике и помню методы влияния на людей в 90-е годы, но эти времена сегодня в Крыму переплюнуты. Новая крымская власть твердит о защите населения, образцовом порядке и законности всех своих действий и в то же время прибегает к беспределу, близкому к анархии», - подчеркнул Сергей Куницын.