Количество книг, изданных в Украине на русском языке за последние годы выросло - Малкович

Об этом во время круглого стола в рамках проекта «Восток+Запад», инициированного информационным агентством УНИАН, телеканалом УНИАН-ТВ и Телевизионной службой новостей канала «1 +1», сказал писатель, директор издательства ”А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА” Иван Малкович.

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«Начиная с 2005 года, российские издательства, которые выдавали и украинской и русской одинаковые книги, то 2-2,5 года тиражи украинских книг, были до 25 % больше. А теперь большими являются тиражи русских книг - на 30%. То есть где-то на 50% или более мода появилась на русскую книгу и это очень печально», - сказал Малкович.

В то же время народный депутат Украины, внефракционный Юрий Мирошниченко отметил, что в Украине нужно стимулировать издателей чтобы те выдавали побольше украинских книг. В частности, по его мнению, можно рассмотреть вопрос о предоставлении льгот тем издательствам, которые выдают украинские книги, давать им дотации, стимулировать этот процесс.