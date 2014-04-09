Активисты не позволили увезти с Крещатика водометы
04:12, 09 апреля 2014Общество
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С Крещатика попытались вывезти водомет, который участники протестов на Майдане подожгли и захватили в феврале.
Активисты не позволили увезти с Крещатика водометы / ТСН
К зданию Киевской горадминистрации подъехал тягач, водитель которого сообщил, что активисты приказали ему вывезти водомет, сообщает УНН.
В свою очередь активисты, дежурящие у баррикады, заявили, что это недоразумение или провокация - и не разрешили вывоз.
30 активистов с дубинками заблокировали выезд автомобиля, вывели водителя из кабины в ожидании представителей комендатуры Майдана.
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