Ющенко: задача №1 - преодоление инфляции

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО высказывается за необходимость разработки четкой антиинфляционной программы.

Об этом он сказал в интервью телеканалу «Интер» в воскресенье.

Говоря об экономических задачах для правительства, В.ЮЩЕНКО отметил, что Украина должна не потерять темпы экономического развития предыдущих лет.

В то же время, по словам Президента, задачей номер один является преодоление темпов инфляции. «Нам нужно взять под контроль инфляцию», - подчеркнул он.

«Не сдержав инфляцию, мы не можем реально формировать социальную политику, гуманитарную. Потому что все, что ты даешь в виде доплат к счету «Сбербанка» или пенсий, или стипендий, или социальной помощи при рождении ребенка - ночью через инфляцию выбирается из кармана», - отметил Президент.

В.ЮЩЕНКО также подтвердил свою позицию, что не подпишет бюджет, если дефицит будет превышать два процента.