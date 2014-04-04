В Тернополе торжественно встретили студентку, переехавшую из Крыма

Как передает корреспондент УНИАН, на железнодорожном вокзале девушку встретили ее будущие однокурсники из Тернопольского педуниверситета, которые держали плакаты «Леночка, добро пожаловать!» и «ТНПУ приветствуюет крымских студентов».

Крымчанке, сошедшей с поезда, подарили цветы, а также устроили на перроне импровизированный концерт.

Петрусевич объяснила, что решение о смене вуза и местожительства вынуждена была принять из-за своих политических взглядов.

«В Ялте я ходила на проукраинские митинги, потом нас стали травить, сказали, что Крыму такая молодежь не нужна и призвали убираться на «свою фашистскую Украину». Когда я выбрала для перевода Тернополь, некоторые из друзей меня отговаривали, мол, меня, русскоязычную, здесь будут обижать. Но я в это не верила. А теперь вообще хочется остаться в Тернополе и после окончания университета», – сказала девушка после теплого приема.

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В Тернополь она приехала сама. Петрусевич рассказала, что привезла только копию зачетной книжки, потому что в ялтинском университете, откуда она перевелась, ей еще не выдали другие документы.

В Тернопольском педуниверситете рассчитывают, что Министерство образования впоследствии обеспечит передачу всех необходимых документов. Студентка будет учиться на отделении «Начальное обучение».

В вузе заверили, что для девушки будут созданы все необходимые бытовые условия.

В пресс-службе облгосадминистрации корреспонденту УНИАН сообщили, что по состоянию на 4 апреля в область из Автономной Республики Крым и Севастополя прибыло 78 человек. 45 человек, а это 22 семьи, которые обратилась в координационный центр поддержки семей из Крыма, получили временное жилье.

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Среди приехавших в область - 10 школьников, 14 детей дошкольного возраста и 14 студентов. Все они оформлены в учебные заведения.

В центр занятости подали документы 9 крымчан, зарегистрировано 21 обращение в пенсионный фонд и 11 обращений в миграционную службу.

Как сообщал УНИАН, после оккупации Крыма российскими военными нелегитимная власть АРК 16 марта провела незаконный референдум и заявила, что почти 97% принявших в нем участие проголосовали за присоединение Крыма к России.

Через два дня президент Российской Федерации Владимир Путин и нелегитимные руководители крымской власти и Севастополя подписали договор между РФ и Республикой Крым о принятии в Россию Крыма и образовании в составе РФ новых субъектов. Еще через несколько дней Совет федерации России единогласно одобрил аннексию Крыма. Практически все страны мира не признают территориального раздела Украины и осуждают действия Кремля.