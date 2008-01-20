С целью сокращения бюрократических процедур в МО создан тендерный комитет

19 января министр обороны Украины Юрий ЕХАНУРОВ подписал приказ «О создании тендерного комитета в Министерстве обороны Украины относительно организации и проведения процедур закупок товаров и работ по строительству (реконструкции)».

Как сообщили УНИАН в управлении пресс-службы Минобороны, приказ выдан с целью сокращения бюрократических процедур вокруг выполнения заданий Президента Украины по введению в эксплуатацию нового жилья для военнослужащих и с целью увеличения количества выданных квартир в 2008 году.

Как отмечают в Минобороны, издание этого документа направлено на обеспечение соблюдения правовых и экономических принципов осуществления процедур закупок товаров и работ в соответствии с Законом Украины «О закупке товаров, работ и услуг за государственные средства» и их прозрачности, сокращения сроков проведения процедур закупок товаров и работ по строительству (реконструкции) и более эффективного решения вопросов обеспечения жильем военнослужащих Вооруженных сил Украины и членов их семей.

Этим же приказом глава украинского оборонного ведомства утвердил Положение о тендерном комитете Минобороны относительно организации и проведения процедур закупок товаров и работ по строительству (реконструкции) и его состав. Председателем комитета назначена директор Департамента строительства Министерства оборони Татьяна АМОСОВА.

Подписывая этот приказ, министр обороны отметил, что Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО неудовлетворен провалом плана по введению в эксплуатацию жилья для военных в 2007 году, когда были выданы только 1560 квартир, и поэтому Верховный главнокомандующий принял решение взять этот вопрос под личный контроль.

“Министерству обороны Украины поставлено задание в 2008 году обеспечить военнослужащих жильем на уровне 8000 квартир, и таким образом наверстать темпы по обеспечению жильем военных за прошлый год и выполнить план на 2008-й”, - отметил Ю.ЕХАНУРОВ.