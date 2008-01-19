Днепропетровск угрожают лишить горячей воды

Коммунальное предприятие “Днепропетровские городские тепловые сети” на будущей неделе планирует прекратить подачу горячей воды в квартиры горожан из-за низких расчетов населения за теплоснабжение за ноябрь-декабрь 2007 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам директор предприятия Николай ШИПКА.

По его словам, КП «Днепропетровские городские тепловые сети” за указанный период предоставило потребителям услуг на сумму 90,57 млн. грн., из них уплачено лишь 28,64 млн. грн. (около 28%).

Н.ШИПКА отметил, что в январе 2008 года уровень расчетов со стороны населения за декабрь прошлого года составляет 20%.

По мнению Н.ШИПКИ, ситуация с расчетами в начале года ухудшилась из-за больших очередей в кассах Ощадбанка за компенсационными выплатами. В других банках Днепропетровска за оплату коммунальных услуг с клиентов берут комиссионные.