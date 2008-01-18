Назначен начальник Главного управления разведки Минобороны

Юрий Ехануров представил его генералам

На сайте Президента Украины обнародован Указ Виктора ЮЩЕНКО о назначении Виктора ГВОЗДЯ начальником Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Накануне глава государства освободил от этой должности Александра ГАЛАКУ. Как сообщал УНИАН, сегодня министр обороны Украины Юрий ЕХАНУРОВ представил руководящему составу военного ведомства и Вооруженных Сил Украины новоназначенного начальника ГУ разведки Минобороны Украины полковника Виктора ГВОЗДЯ. По словам Ю.ЕХАНУРОВА, до этого назначения В.ГВОЗДЬ работал в Секретариате Президента Украины.

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