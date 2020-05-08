Секретарь СНБО о Второй мировой войне: выгнали оккупантов тогда, выгоним и сейчас

Данилов вместе с Зеленским почтили память жертв Второй мировой войны в пгт Меловое Луганской области.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов подчеркивает, что сегодня, когда на Донбассе продолжается агрессия России против Украины, память о трагических событиях Второй мировой войны как никогда актуальна.

Как написал Данилов в Facebook, сегодня, в День памяти и примирения, он вместе с президентом Владимиром Зеленским вылетел в Луганскую область.

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«В мемориальном комплексе «Украина - освободителям» в пгт Меловое почтили память освободителей Украины, возложили цветы у «вечного огня». Более тысячи воинов погибли, освобождая Меловое», - отметил он.

По словам Данилова, сегодня, когда на востоке Украины снова раздаются выстрелы и гибнут люди, сотни тысяч дончан и луганчан покинули свои дома, память о трагических событиях Второй мировой как никогда актуальна.

«К сожалению, не все уроки истории были хорошо изучены, поэтому нужно напомнить - изгнали оккупантов тогда, выгоним и сейчас», - отметил Данилов.

Справка УНИАН. День памяти и примирения в Украине отмечают с 2015 года.

Этот праздник установлен указом президента с целью «достойного чествования подвига украинского народа, его выдающегося вклада в победу Антигитлеровской коалиции во Второй мировой войне и выражения почтения всем борцам против нацизма».