Большинство украинцев рады соглашению с ЕС, но не готовы к членству в НАТО - опрос

Исследование для "1+1" провела исследовательская компания "ГФК Юкрейн". Результаты исследования были обнародованы сегодня в эфире "1+1" во время телемарафона ТСН.

По результатам опроса почти половина украинцев имеет позитивные ожидания от соглашения с Европейским союзом. 48% жителей Украины в возрасте 18 лет и старше считают, что подписание Украиной соглашения об ассоциации с Европейским союзом положительно отразится на них лично. 18% опрошенных относятся к ассоциации с ЕС нейтрально, а 28% - негативно. Наиболее оптимистично настроены жители Западного региона, где позитивные ожидания у 80% населения, в то время как на Юге и Востоке таких всего 25%, а в АР Крым - всего 10%.

44% населения Украины поддерживают вступление страны в НАТО, в то время как 47% - против. Наибольшая поддержка Североатлантического альянса - в Западном регионе (70%), в то же время наименьшая - на Юге и Востоке, где 68% населения выступают против. В АР Крым таких еще больше - 84%.

Пополам разделились мнения украинцев относительно России: 48% считают Россию дружественным государством, а 47% с этим не соглашаются. В то же время политику президента России Путина относительно Украины не поддерживают 77% респондентов. На Западе, Севере и в Центре Путин имеет меньше 3% поддержки. И даже на Юге и Востоке лишь 31% поддерживают политику Президента России относительно Украины, в то время как 60% не поддерживают ее. Драматично отличаются мнения жителей Крыма, где 88% считают Россию дружественной страной, а 76% - поддерживают политику Путина в отношении Украины.

Неоднозначным является отношение украинцев к правительству Украины. В среднем по стране 55% респондентов считают, что новое правительство действует в интересах народа Украины, в то время как 37% с этим не соглашаются. Ожидаемо, доверие к правительству выше на Западе (79%), ниже - на Юге и Востоке (31%). В то же время 77% жителей Крыма считают, что новое правительство Украины не защищает их интересы.