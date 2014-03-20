Дача Медведчука под Киевом сгорела - СМИ
11:01, 20 марта 2014Политика
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Дача, которая якобы принадлежала Виктору Медведчуку, сгорела.
Фото: Tv.ua
Об этом сообщает ТV.ua
Напомним, 21 февраля пожарные подразделения потушили пожар, возникший на территории домохозяйства в селе Украинка Обуховского района Киевской области. Сообщалось, что дача принадлежала Медведчуку.
29 декабря 2013 года участники Евромайдана и Автомайдана, устроив акцию возле дома Виктора Медведчука, повредили ворота и исписали забор.
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