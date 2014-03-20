Дача Медведчука под Киевом сгорела - СМИ

11:01, 20 марта 2014
Политика
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Дача, которая якобы принадлежала Виктору Медведчуку, сгорела.

Фото: Tv.ua

Об этом сообщает ТV.ua

Напомним, 21 февраля пожарные подразделения потушили пожар, возникший на территории домохозяйства в селе Украинка Обуховского района Киевской области. Сообщалось, что дача принадлежала Медведчуку. 

29 декабря 2013 года участники Евромайдана и Автомайдана, устроив акцию возле дома Виктора Медведчука, повредили ворота и исписали забор.

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