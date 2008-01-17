НУ: планы Черновецкого воссоздать памятники культуры - авантюра

Депутат Киевсовета, член фракции «Наша Украина» Дмитрий АНДРИЕВСКИЙ считает, что реализация “авантюрных” планов руководства Киева по воссозданию памятников нанесет вред историко-культурной среде города.

Об этом говорится в переданных УНИАН комментариях Д.АНДРИЕВСКОГО к программе действий Главного управления охраны культурного наследия на 2008-2012 годы.

«Реализация авантюрных планов Киевской городской государственной администрации во главе с ЧЕРНОВЕЦКИМ может нанести непоправимый вред и так уже разоренной историко-культурной среде столицы», - заявил Д.АНДРИЕВСКИЙ.

По его информации, программой деятельности ГУ охраны культурного наследия на ближайшие годы запланировано воссоздание культурного комплекса Гете на Контрактовой площади. “Фактически речь идет о воплощении в жизнь проекта двухсотлетней давности, который уже не вписывается в современные реалии Подола и приведет к уничтожению последних незастроенных сквериков в этой части старого города”, - сказал депутат.

Также, по данным Д.АНДРИЕВСКОГО, до 2012 года запланировано «воспроизвести» колокольню Кирилловского монастыря и Собор Военно-Никольского монастыря.

“В первом случае речь идет о строительстве, которое потенциально может угрожать памятникам XII-XVII веков Кирилловский церкви. Во втором же вообще трудно понять, где должен быть отстроен собор, ведь на месте снесенных в 1930-е годы зданий Никольского монастыря уже расположены здания (бывший Дворец пионеров и гостиница «Салют»)», - отметил депутат.

Он также назвал «смешным» обещание «уже в этом году завершить работы по реставрации Золотых ворот». В частности, по его словам, если речь идет о павильоне, построенном в 1982 году, то КГГА уже отчитывалась об окончании ремонта этого объекта, в связи с чем были устроены “помпезные торжества”.

“Если же речь идет об остатках аутентичных Золотых ворот, то здесь также речь может идти не о реставрационных, а только о работах по консервированию”, - заметил Д.АНДРИЕВСКИЙ.

Он выразил убеждение, что от команды «профессионалов» нынешней киевской власти “нельзя ожидать бережного отношении к культурному наследию столицы” ввиду того, что в прошлом году были уничтожены несколько сооружений Киевской крепости, а территория старого города “беспощадно исполосована под застройку”.