Газпром подтвердил поставки российского газа RosUkrEnergo

Официальный представитель ОАО "Газпром" Сергей КУПРИЯНОВ подтвердил, что действительно в январе текущего года по подписанному ранее контракту компания поставляет газ российского происхождения компании RosUkrEnergo на границе России и Украины для компенсации выпадающих объемов центральноазиатского газа.

Как заявил Прайм-ТАСС С.КУПРИЯНОВ, объем поставок на данный момент составил около 740 млн куб м газа.

Прямые поставки газа в Украину "Газпром" не осуществляет.

Как сообщал УНИАН, сегодня швейцарская компания RosUkrEnergo AG заявила, что в первом квартале 2008 года будет поставлять Украине в том числе российский газ для восполнения топливного баланса страны в связи с сокращением поставок газа из Центральной и Средней Азии. Поставки газа из Центральной и Средней Азии в связи с аномально холодной погодой снизились относительно плановых объемов почти на 40 млн. куб. м. в сутки.

В связи с этим, для обеспечения бесперебойных поставок газа в январе 2008 года компания RosUkrEnergo AG приобрела российский газ по цене, согласованной сторонами в январе 2006 года. Так, в первом квартале текущего года цена закупки российского газа, рассчитанная по формуле, составляет 314,7 долларов США за 1000 куб. м.

На 16 января 2008 года объем российского газа, поставленного компанией RosUkrEnergo AG потребителям Украины, составил около 740 млн. куб. м.

В тоже время RosUkrEnergo не сообщает, отразится ли цена закупки российского газа (рассчитанная по формуле в размере 314,7 долл. за тыс. куб. м) на цене газа, поставляемого в Украину в 2008 году, которая согласована и закреплена договором на уровне 179,5 долл. за тыс. куб. м на границе с Украиной.