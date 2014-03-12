В Донецкой области за неделю пограничники не пропустили в Украину около 700 россиян

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня вечером на встрече с журналистами начальник Донецкого пограничного отряда, полковник Юрий Лысюк.

«Сейчас охрана границы усилена. За последнюю неделю около 700 человек нашими пунктами пропуска не пропущены в Украину, и есть ряд примеров, которые свидетельствуют, что пытаются попасть радикально настроенные граждане Российской Федерации», - сказал начальник погранотряда.

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По его словам, россияне «прибывают и на автобусах, и на самолетах, и по железной дороге».

Лысюк также рассказал, что, в частности, 10 марта, пограничники не пропустили через границу двух гражданин России на железнодорожной станции «Иловайск».

«У них в сумке был камуфляж, спальный мешок, различного рода перевязочные материалы, бинты и другое», - сказал он.

В то же время Лысюк отметил, что пограничники за неделю пропустили через российско-украинскую границу более 2 тыс. человек.

«Многих россиян пропускаем, потому что у них есть отметки, что они проживают в Украине, особенно в приграничных районах. Некоторые, живущие в Украине граждане России, ездят на работу в Россию, некоторые женаты на гражданках Украины, сами являясь гражданами России, у некоторых дети граждане Украины, мы их тоже пропускаем», - пояснил начальник погранотряда.