В Чернигове в военкомат обратились более 350 добровольцев

В Чернигове на протяжении двух дней в городской военный комиссариат обратились более 350 добровольцев.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом вчера после заседания оперативного штаба по координации действий по обеспечению стабильной ситуации в городе сообщил заместитель начальника штаба Станислав Вихров.

По его словам, в Чернигове в военкомат ежедневно обращаются 100-250 добровольцев.

Вихров отметил, что в этой ситуации военнообязанным нужно сохранять спокойствие и оставаться по месту своего проживания, а тем, кто не зарегистрирован в Чернигове, желательно стать на временный учет в военкомате. Дальнейшие действия, в случае необходимости, будет координировать комиссариат, который сейчас работает в усиленном режиме.

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По словам Вихрова, на заседании штаба была обсуждена необходимость усиления охраны важных для Чернигова объектов, от которых в значительной мере зависит жизнедеятельность города. Он призвал членов оперативного штаба серьезно относиться к сложившейся ситуации и быть готовыми к выполнению поставленных задач.

Кроме того, в Чернигове областная организация Общества Красного Креста объявила о подготовке волонтеров для обучения населения навыкам оказания первой помощи. После прохождения 12-часового курса будет выдан сертификат европейского образца.