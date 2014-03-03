В Запорожской области закрывают школы на карантин

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Запорожской ОГА, «в связи с ростом количества детей, больных гриппом и ОРВИ, в области приостановлен учебно-воспитательный процесс в 7 общеобразовательных учебных заведениях».

По данным ЗОГА, сегодня в Запорожской области из-за роста уровня заболеваемости ОРВИ и гриппом среди учеников не работают (закрыты на карантин) СШ №105 в г. Запорожье, Азовская общеобразовательная школа в Розовском районе и 5 общеобразовательных школ в Михайловском районе Запорожской области.

Читайте такжеВ Донецкой области зафиксирован случай смерти от гриппаПо данным ГУ Госсанэпидслужбы в Запорожской области, в последние недели на территории Запорожской области наблюдается рост показателей заболеваемости на грипп и ОРВИ: в период с 17 по 24 февраля он составил 82,5 случаев заболевания на 10 тыс. жителей, на прошлой неделе - 87,9 случаев на 10 тыс. населения.

Справка УНИАН. Решение о приостановке учебного процесса принимается органами власти на местах в случае, если уровень заболеваемости учеников превышает 30%.