Из Свято-Николаевского монастыря украли 3,5 кг золота

В Черниговской области неизвестные ограбили Свято-Николаевский женский монастырь, расположенный в селе Осич Бахмачского района.

Как сообщили УНИАН сообщили в Центре общественных связей УМВД в области, злоумышленники выкрали сейф с деньгами, церковные изделия из ценных металлов (почти 3,5 кг золота). Сумма нанесенного ущерба, по предварительным данным, составляет свыше 140 тысяч гривен.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 185 ч.5 Уголовного кодекса Украины (кража в особо крупных размерах).

Ведется следствие.

Как сообщал УНИАН, такое же преступление совершено и в с. Олишивка Черниговского района Черниговской области, где неизвестные унесли сейф и церковные предметы из храма Рождества Пресвятой Богородицы.