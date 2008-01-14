Ограбили церковь Рождества Пресвятой Богородицы

18:18, 14 января 2008
Общество
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Унесли сейф и церковные вещи 

В с. Олишивка Черниговского района Черниговской области неизвестные ограбили храм Рождества Пресвятой Богородицы.

Как сообщили УНИАН сообщили в Центре общественных связей УМВД в области, злоумышленники выкрали сейф с 1500 грн., и церковные вещи – серебряный крест, подсвечник, чашу и др.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Продолжается следствие.

 

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