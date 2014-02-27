В Санкт-Петербурге отменен концерт группы ”Океан Эльзы”

Сообщение об отмене концерта группы появилось 27 февраля на официальном сайте Петербургского СКК Ледовый дворец, где должен был состояться концерт.

Согласно сообщению, ”по независящим от Ледового Дворца причинам концерт отменен.”

Проводится возврат билетов.

Как сообщал УНИАН, 24 февраля депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Виталий Милонов направил открытое письмо на имя министра культуры РФ Владимира Мединского в котором просит запретить концерты группы «Океан Эльзы» в России.

«Лидер «Океана Эльзы» Святослав Вакарчук открыто поддержал Евромайдан, тем самым благословив протестующих в Украине бросать «коктейли Молотова» в безоружных людей, фактически, под свою музыку”, - отметил Милонов.

25 февраля Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил запретить гастроли в Россию украинских коллективов, артисты которых занимают «антироссийскую позицию». В частности, он привел в пример певицу Руслану и украинский коллектив «Океан Эльзы».