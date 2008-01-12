СБУ предостерегает вкладчиков Ощадбанка от попыток судиться за размер компенсации

Специалистами СБУ зафиксированы неправомерные действия определенных коммерческих структур, которые пытаются мошенническим путем завладеть денежными средствами вкладчиков Сбербанка СССР или их наследников.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре СБУ.

Как отмечается в сообщении, представители этих структур предлагают клиентам восстановление реальной стоимости обесцененных денежных сбережений, размещенных в учреждениях Сбербанка до 02.01.1992 года через двусторонний договор для якобы получения компенсационных выплат через судебный иск к ОАО “Государственный ощадный банк Украины”.

“Согласно договору клиент предоставляет коммерческой фирме копию сберегательной книжки, паспорта и идентификационного номера и платит наличными 1 процент от суммы вклада, а также определенную сумму за предоставление услуг. Клиентам также сообщают, что выполнение договора со стороны фирмы возможно только после наличия в группе клиентов минимального количества истцов в 50-100 человек”, - сообщает пресс-центр СБУ.

“При этом, - говорится далее в сообщении, - гражданам не разъясняются статьи Закона Украины “О государственных гарантиях восстановления сбережений граждан Украины”, в которых четко сказано, что выплаты осуществляются за счет Государственного бюджета Украины и определяются ежегодно Кабинетом Министров, а не за счет дивидендов и активов Ощадбанка”.

“Подобные иски, которые обещают выиграть указанные фирмы в интересах клиентов, рассматривались Европейским Судом по правам человека и Судебной палатой по гражданским делам Верховного Суда Украины”, - подчеркивается в сообщении и отмечается, что Европейский Суд по правам человека определил, что такие заявления являются неприемлемыми учитывая параграфы 1 и 3 статьи 35 Конвенции “О защите прав человека и основных свобод”. В соответствии с решением Судебной палаты по гражданским делам Верховного Суда Украины от 6 июня 2002 года гражданину Украины отказано в иске о взыскании проиндексированных средств, в размере большем, чем предусмотрено законодательством. Также разъяснено, что речь идет не об ответственности за ненадлежащее выполнение со стороны Ощадбанка договоров с вкладчиками, а о возвращении восстановленных в установленном порядке сбережений.

Таким образом, законных оснований требовать безотлагательной выплаты средств с компенсационных счетов владельцы обесцененных сбережений не имеют. Законодательство Украины предусматривает постепенную выплату средств из государственного бюджета.

Следовательно, действия представителей вышеупомянутых коммерческих структур, которые обещают возвращение сбережений в полном объеме гражданам Украины через иски и по решению судебных органов имеют признаки финансовой пирамиды, то есть, мошеннический характер.

Сейчас деятельность таких фирм фиксируется в Ивано-Франковске, Тернополе, Львове. По имеющимся данным, филиалы этих коммерческих структур мошенники планируют открыть в каждой области.

Учитывая это, материалы Службы безопасности Украины относительно указанных коммерческих фирм направлены в органы внутренних дел для реагирования в соответствии с действующим законодательством Украины.

Исходя из интересов граждан Украины СБУ рекомендует вкладчикам Сбербанка СССР обращаться лишь в официальные государственные учреждения и не доверять оформление своих документов сомнительным посредникам.