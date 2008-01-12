Газовые отношения с Туркменистаном за три года почти уничтожены

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что газовые отношения Украины с Туркменистаном за последние три года были практически уничтожены.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала сегодня журналистам в Кабинете министров.

«За последние три года эти отношения полностью уничтожены. И то, как строились отношения с Туркменистаном, - это, на мой взгляд, просто какие-то глупые вещи», - сказала она.

Премьер-министр подчеркнула, что Украина рассматривает Туркменистан как надежного партнера и страну, которая может обеспечить диверсификацию поставок газа в Украину.

«Есть несколько конфликтных вопросов, которыми не удовлетворена туркменская сторона, и сейчас мы будем шаг за шагом выходить из этих кризисных явлений», - добавила Ю.ТИМОШЕНКО.