Эксперты рассказали, при каких условиях отряды самообороны исчезнут

Эксперты объясняют явление отрядов самообороны просто: милиция и ГАИ, спецподразделения и прокуратура потеряли последние крохи доверия украинцев. Люди на них не полагаются ни в собственной беде, ни в ситуации коллективной угрозы, говорится в сюжете ТСН.

Директор института гражданского общества Анатолий Ткачук говорит, что ситуацию спасет полная перестройка милиции: от низшего звена до самых высоких ступеней. Когда силовики станут правоохранителями, отряды самообороны исчезнут быстрее, чем появились.

В генпрокуратуре уже объявили, что военизированные отряды находятся вне закона в Украине. Однако эксперты уверяют, что все эти формирования можно легко ввести в правовое поле и активистам стоит зарегистрировать общественную организацию. Украинское законодательство таким формированием позволяет получить разрешения на травматическое оружие.

Эффективность отрядов самообороны уже доказана.Там, где работают народные патрули, меньше поджогов машин и в целом преступлений. С другой стороны, армия вооруженных и решительных людей легко может стать неуправляемой, говорят эксперты. За порядочность каждого защитника никто не ручается, к тому же, народный гнев может вылиться в самосуд.

На Майдане в сотнях самообороны дисциплина, как в армии, но взаимное доверие здесь гораздо больше. Сотник подбирает людей по собственным психологическим тестам. Если человек не уравновешен и ищет агрессии, то таким людям здесь отказывают. Сотня сформирована из мужчин от 20 до 50 лет. На подступах и в периметре Майдана они выполняют функции, которые должна выполнять милиция, - охраняют порядок.

Третья сотня несет службу со стороны Лядских ворот, их основная задача - не пускать сюда людей неадекватных, в состоянии наркотического или алкогольного опьянения. Дефицита волонтеров нет. Уже сейчас армия Евромайдана насчитывает более 12 тысяч человек.