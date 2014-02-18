"Правый сектор" тренируется противостоять "Беркуту"

В частности, каждый вечер националисты проводят боевые упражнения на Майдане Независимости, пишет Gazeta.ua.

Большинство из них одет в камуфляжную форму, на головах - балаклавы. Вооруженные правые радикалы деревянными палками и металлическими щитами.

Командир сотни "Правого сектора" проводит инструктаж и разъясняет специфику и тактику ведения уличного боя.

После этого, националисты разбиваются на две команды. Одна из них представляет силы "Беркута", другая - "Правого сектора".

"Люди, разойдитесь по домам, а то будет больно!" - восклицают "милиционеры".

В свою очередь правые радикалы отвечают: "Переходите на сторону народа! Не защищайте бандитскую власть! Слава Украине!"

Так называемые "беркутовцы" идут в атаку, избивая дубинками и пытаясь прорвать границу активистов. При этом используются светошумовые пиротехнические средства, завязывается драка. Упавшие на асфальт бойцы считаются обезвреженными.

Также ребята учатся строить из щитов "черепаху", держать строй, отражать удары и оттеснять нападавших.

Вокруг собираются заинтересованные прохожие. После завершения боевых упражнений националисты организованно покидают место тренировок, люди расступаются и кричат им вслед: "Молодцы!".