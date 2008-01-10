Кабмин предлагает поддерживать сельское хозяйство по евростандарту

Правительство предлагает перейти от целевых программ к адресным схемам прямой государственной поддержки сельскохозяйственных производителей.

Об этом говорится в доработанной Программе деятельности Кабинета Министров, обнародованном сегодня на Правительственном портале.

В частности, документом предусматривается проведение правительством работы по переходу «от неэффективных целевых государственных программ в аграрной сфере к прозрачным адресным схемам прямой поддержки непосредственно сельскохозяйственных товаропроизводителей.

Кроме того, предполагается увеличение уровня государственной поддержки сельхозпроизводителя и переход на соответствующие европейские стандарты, а именно дотации на гектар обработанной земли, на единицу выпущенной продукции, на единицу экспортной продукции.

Также предусматривается введение запрета на выплату заработной платы в иной, кроме денежной, форме.