В Винницкой области расследуют факт пыток 9-летнего мальчика

Об этом УНИАН сообщили в отделе связей с общественностью УМВД Украины в Винницкой области.

Согласно сообщению, к Оратовского райотдел милиции обратилась жительница одного из сел с заявлением об издевательствах над ее сыном. По словам несовершеннолетнего потерпевшего, двое местных подростков держали его над костром, в результате чего он получил ожоги тела.

Предварительно правоохранители установили, что в тот день потерпевший вместе с компанией товарищей пошел играть к сельскому пруду. Чтобы согреться, решили развести костер. Сидя у костра, двое старших ребят решили «пошутить» и поймали наименьшего из компании. Взяв свою жертву за руки и ноги, они подняли его над костром и держали.

Читайте такжеВ Украине в пять раз больше пыток, чем официально сообщается - Amnesty International«Никто из друзей не обращал внимания на мои крики о помощи и не заступился за меня, - рассказал мальчик. - Все смеялись и смотрели, как они издеваются надо мной».

Вдоволь насладившись расправой, подростки отпустили парня, приказав никому ничего не рассказывать. Своей бабушке мальчик сказал, что упал и ударился.

Взрослые узнали правду только через три дня, когда ребенок уже не смог терпеть жуткую боль. В больнице медики сообщили родным мальчика, что рана на спине - это ожог тела 2-й степени.

Сейчас сотрудники милиции проверяют на причастность к совершению данного правонарушения двух односельчан потерпевшего 17 и 18 лет. Подростки ранее не попадали в поле зрения милиции и имеют положительные отзывы в школе.

По данному факту следственным отделом милиции было возбуждено уголовное производство по ч.2 ст.127 УК Украины (пытки, то есть умышленное причинение сильной физической боли, путем нанесения побоев, других насильственных действий с целью принудить потерпевшего, что противоречит его воле, наказать его за действия, совершенные им, совершенные по предварительному сговору группой лиц). Такое правонарушение карается лишением свободы на срок от двух до пяти лет.

Продолжается расследование.